Ученые предупредили о сильнейшей за год магнитной буре

Жители Москвы смогут увидеть в ближайшие дни полярное сияние, рассказала сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина. Об этом пишет РИА «Новости».

Специалист пояснила, что накануне на Солнце была сильная вспышка, «прямо напротив нас, в центральной зоне».

По ее мнению, на фоне этого 30 ноября и 1 декабря Москву накроет магнитная буря. Она может достигнуть показателя G3 (сильная) и на короткое время G4 (очень сильная).

Исследовательница заметила, что в результате бури полярное сияние предположительно «дотянется» до Москвы. Вместе с тем, уточнила она, жители столицы смогут его увидеть только при ясной погоде.

Ранее специалисты Института прикладной геофизики сообщили, что на Солнце были зафиксированы две сильные вспышки высокого класса, сообщает ТАСС.

«Возмущение геомагнитного поля ожидается 30 ноября — 1 декабря», - пояснили ученые.