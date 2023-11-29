Ученые предупредили о сильнейшей за год магнитной буре

Жители Москвы смогут увидеть в ближайшие дни полярное сияние, рассказала сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина. Об этом пишет РИА «Новости».

Специалист пояснила, что накануне на Солнце была сильная вспышка, «прямо напротив нас, в центральной зоне».

По ее мнению, на фоне этого 30 ноября и 1 декабря Москву накроет магнитная буря. Она может достигнуть показателя G3 (сильная) и на короткое время G4 (очень сильная).

Исследовательница заметила, что в результате бури полярное сияние предположительно «дотянется» до Москвы. Вместе с тем, уточнила она, жители столицы смогут его увидеть только при ясной погоде.

Солнечная активность может достичь пика в начале 2024 года

Ранее специалисты Института прикладной геофизики сообщили, что на Солнце были зафиксированы две сильные вспышки высокого класса, сообщает ТАСС.

«Возмущение геомагнитного поля ожидается 30 ноября — 1 декабря», - пояснили ученые.

Специалисты полагают, что пик бури наступит утром — с 5 до 8 часов.

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