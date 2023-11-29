«Уэбб» заснял выдающуюся протозвезду в созвездии Персея
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» заснял протозвезду в созвездии Персея. Как сообщает Phys.org, объект Хербига — Аро под номером HH 797 расположен неподалеку от молодого рассеянного звездного скопления IC 348.
Объекты Хербига-Аро представляют собой светящиеся области, окружающие новорожденные звезды. Они образуются, когда струи газа из эти звезд на высоких скоростях сталкиваются с космической пылью и другой материей.
Снимок удалось сделать благодаря камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam). В других спектрах заснять протозвезду довольно сложно — новорожденные звезды находятся в облаке из газа и пыли. Однако в подобных «турбулентных» условиях молекулы, в том числе молекулярный водород и окись углерода, начинают излучать в инфракрасном спектре, что и способен засечь телескоп.
Особенность HH 797 состоит в том, что большая его часть холодного молекулярного газа выходит со смещением в красную сторону, а остальная часть — со смещением в синюю. Первоначально считалось, что аномалия произошла из-за вращения объекта, однако снимок показал, что в действительности HH 797 является не одиночной, а двойной звездой.
Отметим, что HH 797 находится к северу от схожего с ним объекта, HH 211. Его снимки с помощью «Уэбба» ученые уже публиковали в сентябре 2023 года. Полученная информация об объектах Хербига — Аро позволит узнать больше об рождении и эволюции звезд.