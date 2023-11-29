"Он такой большой, что всем отовсюду его видно. Его видно даже из космоса. В этом смысле он никому не страшен. Это надо умудриться, чтобы не заметить такую штуку. Для кораблей гораздо опаснее мелкие айсберги, которых не так хорошо видно, которые сложно определить. И если налететь на мелкий айсберг, то потери будут не меньше, чем если налететь на большой. Кроме того, существуют службы слежения за айсбергами и в Арктике, и в Антарктике, есть их база данных, они помечаются на картах", — рассказал Глазовский.