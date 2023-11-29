Ученый оценил потенциальную угрозу от таяния самого крупного в мире айсберга А23а
Ведущий научный сотрудник Института географии РАН, кандидат географических наук Андрей Глазовский в разговоре с Рамблером прокомментировал ситуацию с дрейфом крупнейшего в мире айсберга А23а, а также рассказал об опасности, которую может представлять для флоры и фауны таяние объекта.
Ранее айсберг А23а пришел в движение впервые за десятки лет — его вынесло на чистую воду в Южном океане. В Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) прогнозируют, что в ближайшее время объекту может грозить исчезновение. За прошедшую антарктическую зиму А23а преодолел 2070 километров, что соответствует расстоянию от Санкт-Петербурга до Краснодара. При этом его площадь осталась неизменна — около 4170 квадратных километров. Активный дрейф А23а возобновился в середине лета.
Айсберг А23а и два других крупных айсберга откололись [от края шельфового ледника] еще в 1986 году. Два других крупных айсберга ушли, а этот айсберг не отошел далеко от места откола, сев на мель. Там он провел много лет, и только в 2020 году появились признаки, что он сходит с этой мели - видимо, он немного подтаял в соленой воде, стал тоньше, его как-то пошевелили течения. В 2021-2022 году его движение усилилось, а сейчас А23а пошел очень быстро вдоль западной части Антарктического полуострова.Андрей ГлазовскийВедущий научный сотрудник Института географии РАН, кандидат географических наук
По словам специалиста, для судоходства айсберг А23а не представляет серьезной угрозы.
"Он такой большой, что всем отовсюду его видно. Его видно даже из космоса. В этом смысле он никому не страшен. Это надо умудриться, чтобы не заметить такую штуку. Для кораблей гораздо опаснее мелкие айсберги, которых не так хорошо видно, которые сложно определить. И если налететь на мелкий айсберг, то потери будут не меньше, чем если налететь на большой. Кроме того, существуют службы слежения за айсбергами и в Арктике, и в Антарктике, есть их база данных, они помечаются на картах", — рассказал Глазовский.
Вместе с тем эксперт допустил, что определенные проблемы для флоры и фауны может создать таяние ледника.
"Если он подойдет к какому-то субантарктическому острову, например к Южной Георгии, там вновь сядет на мель и начнет таять, то могут возникнуть неприятности для местных обитателей. Когда такой айсберг тает, выделяя много холодной пресной воды, меняются условия жизни. То есть можно сказать, что происходит некое "загрязнение" пресной и холодной водой. И это неприятная ситуация для тамошних существ, которые привыкли жить в других условиях. Для них таяние айсберга А23а может представлять определенную угрозу", — подчеркнул специалист.
Эксперт также ответил на вопрос о том, когда айсберг А23а может полностью растаять.
"Попадая в теплые воды, подобные А23а айсберги прогреваются и начинают разваливаться на мелкие части, а не тают как один больной кусок. Они становятся менее прочными, на их поверхности появляется вода, которая способствует разрушению, как и бьющие по ним волны. Посмотрим, по какому пути он пойдет", — сказал ученый.