Названы лучшие производители техники из Азии

Корпорация Xiaomi оказалась самой востребованной компанией по версии россиян среди предприятий из Азии. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере маркетинга MAED, входящей в образовательную компанию Ultimate Education, с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

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По словам специалистов, китайский IT-гигант стал успешен благодаря своим смартфонам, устройствам для умного дома и широкому ассортименту гаджетов.

«Адаптация к местным потребностям с локализованным ПО и сервисами также способствовала укреплению их позиций на рынке», — заметила исполнительный директор MAED Маргарита Варданян.

На второй позиции оказалась Samsung Electronics, которую россияне оценили благодаря продажам смартфонов и телевизоров. Третьим по популярности брендом из Азии назвали Huawei Technologies, которая выпускает смартфоны и телекоммуникационное оборудование.

В список также попали LG Electronics — бытовая техника, ASUS — компьютеры и аксессуары, Sony Corporation — консоли, MSI — ноутбуки, Realme — смартфоны, Lenovo Group — компьютерная техника. Acer, которая производит ноутбуки и планшеты, замкнула топ-10.