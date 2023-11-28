Петербургу и Нью-Йорку предрекли подтопление

Ряд крупных мегаполисов по всему миру может подтопить, а одно государство рискует и вовсе быть полностью затопленным из-за таяния крупнейшего в мире айсберга. Возможное наступление таких событий предрекла ведущий научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Речь идет о Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Венеции, Амстердаме и островном государстве Палау в Океании. По словам гляциолога, тающий на протяжении нескольких лет или десятков лет ледник повысит уровень Мирового океана на несколько сантиметров. При этом она напомнила, что под влиянием глобального потепления его уровень постоянно растет.

«Полное таяние такого айсберга будет влиять на уровень океана. Насколько — нужно посчитать объем айсберга. Но это все равно будут сантиметры. Естественно, это будет грозить самым низменным землям. Например, Палау. По всем подсчетам, это государство может при такой скорости [повышения] уровня моря скоро исчезнуть, десятки лет. Такие города, как Санкт-Петербург, Амстердам, Нью-Йорк, Венеция, — они все будут под угрозой», — поделилась опасениями Ананичева.