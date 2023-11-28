В России зафиксировали всплеск DDoS-атак на магазины электроники

В период «черной пятницы», с 24 по 26 ноября 2023 года, количество DDoS-атак на российский ретейл выросло на 18% относительно этих же дат октября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе специализирующейся на информационной безопасности компании StormWall.

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Специалисты также выявили, что больше всего атак в период распродаж было направлено на интернет-магазины техники (34% от общего числа атак на ретейл), одежды и обуви (22%), товаров для дома (18%), онлайн-аптеки (14%), цветочные магазины (9%) и другие онлайн-магазины (3%).

«В последнее время число традиционных атак на ключевые отрасли в России стремительно растет. Хакеры используют все возможности для запуска DDoS-атак с целью вымогательства и шантажа», – заявили в компании.