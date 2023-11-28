Российские ученые создали уникальный гибрид для очистки сточных вод

Российские ученые создали уникальный материал, он может с 90-процентной эффективностью разрушать токсины в сточных водах химических производств. Это твердый фотокатализатор, которые относятся к модным сегодня "зеленым" материалам. Принцип их работы хорошо известен. Под действием света они генерируют свободные радикалы, которые разрушают прочные химические связи в молекулах загрязнителей, обеспечивая очистку. Российский материал делает это намного быстрее и эффективнее, чем существующие аналоги.

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- Чтобы получить 90-процентную степень очистки, известным на сегодня фотокатализаторам требуется несколько часов - нашему достаточно 30 минут, - рассказывает доктор химических наук из Института физической химии и электрохимии РАН Мария Калинина. - Сегодня такие материалы делают, сочетая органику и неорганику. Наш гибрид состоит из порфиринов, которые поглощают свет, и наночастиц дисульфида молибдена толщиной в один атомный слой.

Эффективность технологии в первую очередь зависит от того, насколько упорядочена структура материала. И в этом российский гибрид превосходит аналоги, именно поэтому чистит быстрее и лучше.

- Чтобы добиться такого "порядка", мы использовали принципы не классической, а супрамолекулярной химии, - говорит Калинина. - Не буду вдаваться в сложные детали, скажу только, что речь идет о природоподобной самосборке гибрида из компонентов. Таким методом удалось создать материал с очень упорядоченной структурой.