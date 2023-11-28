Крупнейший айсберг на планете может растаять в ближайшее время

Крупнейший в мире айсберг в ближайший месяц войдет в море Скоша, где вскоре прекратит свое существование, или останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

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"Крупнейший в мире айсберг А23а в середине ноября 2023 года в результате дрейфа вынесло на чистую воду в Южном океане. По мнению специалистов Центра ледовой и гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института, в ближайший месяц он войдет в море Скоша, где вскоре прекратит свое существование, или останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет", - говорится в сообщении.

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История одного из самых гигантских айсбергов, согласно номенклатуре Национального ледового центра США, началась в 1986 году. В сентябре 1986 года произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Более 30 лет айсберг находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Однако весной 2023 года, в Антарктике это зима, айсберг начал активный дрейф в сторону кромки льда.

"За антарктическую зиму айсберг, двигаясь вдоль берегов Антарктического полуострова, благодаря местной циркуляции проделал путь длиной в 1118 морских миль (2070 км), что, для сравнения, соответствует расстоянию от Санкт-Петербурга до Краснодара. За время дрейфа существенных потерь в площади айсберг не потерпел. На текущий момент она составляет около 4170 кв. км, что в 2 раза больше площади Санкт-Петербурга", - отметили в институте.

По словам экспертов, вероятнее всего, его траектория будет схожа с траекторией другого антарктического гиганта - А68 (2017-2021 гг.). Таким образом, ожидается, что айсберг А23а будет подхвачен океанскими течениями, идущими из пролива Брансфилда на восток, далее проследует вдоль Южных Оркнейских островов и будет вынесен в море Скоша. В дальнейшем он довольно быстро прекратит свое существование как единое целое под воздействием ветра, волн и теплых океанских вод АЦТ (Антарктическое циркумполярное течение), отмечают в институте.

"Однако пока нельзя исключать, что айсберг А23а сможет остаться в системе круговорота Уэдделла, в этом случае его жизнь продлится еще на несколько лет", - говорится в сообщении.