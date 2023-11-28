Эксперт рассказал о способах найти шпиона в мобильном телефоне

Эксперт по информационной безопасности Виталий Фомин рассказал о трех способах обнаружить в своем телефоне шпионский софт. Как сообщает «Прайм», эти способы включают анализ работы смартфона (необходимо обращать внимание на его слишком быструю разрядку).

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Первый и самый простой способ проверить смартфон — это установить на него антивирус. Специальное приложение просканирует устройство и сообщит о вирусах, если найдет их.

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Второй вариант — потратить больше времени и проанализировать, изменилось ли поведение устройства. Внимание необходимо обращать на слишком быструю разрядку аккумулятора, самопроизвольное включение геолокации, необъяснимый расход интернет-трафика; сообщения, уходящие на неизвестные номера, а также на то, нагревается ли смартфон, когда не используется. Если владелец телефона заметит такие признаки, ему стоит обратиться к специалисту, который очистит смартфон от вредоносных программ.

Третий способ Фомин назвал дополнительной мерой — это установка сканера приложений, который ищет подозрительный доступ к смартфону. Эксперт объяснил, что у шпионского ПО нет юридического статуса и оно может не обнаруживаться в качестве вируса. Сканер приложений уведомит пользователя о сомнительных программах, установленных на смартфоне.

Фомин порекомендовал скачивать мобильные приложения только из официальных магазинов и обращать внимание, не требуют ли они чрезмерного доступа к разным функциям. Насторожить должно, к примеру, если приложение для чтения документов запрашивает доступ к сообщениям и телефонным звонкам.