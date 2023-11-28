Google начнет удалять неактивные аккаунты с 1 декабря

Google будет удалять неактивные аккаунты с 1 декабря
С 1 декабря 2023 года компания Google начнет удалять некоторые аккаунты пользователей. Удаление коснется аккаунтов, на который два и более года отсутствует активность пользователя. При этом будут удалены не только электронные письма в Gmail, а также данные в Docs, Drive, Meet и изображения в Google Photos.
Доступ к ним потеряют пользователи, которые ни разу не вошли в свои учетные записи за последние два года. Google объяснила эту меру освобождением места на серверах компании и повышением безопасности данных.
Впервые компания Google сообщила об удалении неактивных аккаунтов еще в мае этого года. Учетные записи, которые не использовались в течение длительного времени, с большей вероятностью будут скомпрометированы, заявили в компании.
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