Эксперты назвали даты самых сильных магнитных бурь начала декабря 2023 года

В начале декабря 2023 года жители Земли почувствуют всплески геомагнитной активности. Эксперты уточнили, в какие дни произойдут самые большие изменения в магнитном поле планеты.

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Согласно данным специалистов, с 1 по 3 декабря ожидаются незначительные возмущения магнитного поля до двух баллов, что особенно не повлияет на людей. Однако, начиная с вечера 3 декабря, прогнозируется увеличение геомагнитной активности до уровня слабого шторма — три балла, который достигнет своего пика 4 декабря.

Этот период может сказаться на самочувствии людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям погоды. Медики рекомендуют максимально сократить физическую и психологическую нагрузку, больше отдыхать и по возможности избегать стресса.

С 4 по 7 декабря ожидается максимальный уровень магнитных волн до пяти баллов. 5 декабря может стать самым интенсивным днем, когда колебания магнитного поля достигнут своего пика.

В это период рекомендуется принимать болеутоляющие препараты, а также средства для нормализации давления, предварительно проконсультировавшись со специалистом.

С 7 по 11 декабря геомагнитное поле сократится до уровня двух баллов, не представляя серьезной опасности для здоровья метеозависимых, передает портал Rsute.ru.

Медики в этот период советуют полноценно спать, употреблять больше воды, нормализовать режим сна, принимать витамины, гулять на свежем воздухе, а также получать как можно больше позитивных эмоций.

В период магнитных бурь метеозависимым лучше измерять давление дважды в день. Такой совет дал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.