Эксперт описал следующий этап развития искусственного интеллекта

Следующий этап развития искусственного интеллекта (ИИ) предполагает создание индивидуальных помощников с доступом к сверхперсональным данным о человеке, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на эксперта в области информационных технологий и кибербезопасности Бориса Косарева.

По его словам, это будет идеальный друг или подруга, советчик, компаньон, который не предает и не обманывает. В случае заблуждения он будет делать это искренне. Как указал эксперт, общественная дискуссия на эту тему отсутствует, так как повлечет за собой яростное и зачастую негодующее обсуждение со спорами о сверхперсональных данных — это все то, что является предметом личной и интимной жизни с момента рождения, от всех переписок до подробностей и секретов.

Косарев считает, что с подобным помощником увеличится продолжительность жизни людей, так как он ведет историю болезни человека с момента рождения, а любые подтвержденные научные открытия и лекарства мгновенно становятся частью новой стратегии жизни. Например, с предрасположенностью к определенной аллергии и риску рака из-за наследственности помощник будет советовать продукты питания и на протяжении всей жизни наблюдать за анализами крови, отслеживая любые изменения.

Кроме того, нейросетевой помощник с помощью анализа может помочь выбрать отрасль, где человек будет показывать наивысшую эффективность. Также он сможет подсказать, как найти пару, наиболее подходящую по возрасту, интересам и состоянию здоровья для создания полноценной семьи.