В Сириусе пройдет III Конгресс молодых ученых

Накрывшая юг России непогода не помешает проведению III Конгресса молодых ученых, который завтра стартует на федеральной территории «Сириус». Об этом заявляют организаторы. Сейчас представители ведущих научных школ страны готовятся представить свои передовые проекты.

Мероприятие станет крупнейшей площадкой для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и сектора экономики. В подготовке к нему задействовали около трех тысяч человек.

На Конгрессе будет открыто 25 экспозиции общей площадью 6 тысяч квадратных метров. Это в разы больше чем в предыдущие годы. Мероприятие соберет свыше 5 тысяч участников.

Предполагается, что прибудут специалисты из 25 стран мира. Они смогут познакомиться с российскими разработками.

«Мы считаем, что каждый Конгресс - это новый научный год. И вот наш III Конгресс - это наш новый научный год», - отметила член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию Ольга Тарасова.