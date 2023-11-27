Microsoft выпустит часы под брендом Xbox

Microsoft сделала очередной шаг в расширении своего ассортимента продукции. На этот раз Xbox, игровое подразделение компании, объявило о сотрудничестве с американским производителем часов Meister Watches для создания уникальных часов.

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Эти часы, оформленные в белой цветовой гамме и вдохновленные дизайном Xbox-контроллера, станут настоящим сюрпризом для поклонников бренда.

Ограниченная серия из 250 экземпляров будет украшена цветом «ледяной кристалл», характерным для Xbox. Кроме того, часы оснащены сменными силиконовыми ремешками черного и белого цветов.

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К сожалению, эти часы не «умные» в традиционном понимании этого слова. Они выполнены в классическом стиле кварцевых часов, обладают функциями отображения даты и дня недели, а также поддерживают водонепроницаемость до 50 метров.