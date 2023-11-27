Разочарования не избежать: деревянная задняя крышка OnePlus 12 оказалась с нюансом

В преддверии официального анонса OnePlus 12, который состоится 5 декабря, в сети появилась информация, которая может разочаровать поклонников бренда.

Деревянная задняя крышка OnePlus 12 оказалась с нюансом
© ferra.ru

Ранее появившиеся слухи о деревянной задней крышке нового флагмана оказались не совсем точными.

Инсайдер Digital Chat Station в ноябре представил миру фотографию, на которой была запечатлена задняя часть OnePlus 12 с элегантным деревянным оформлением. Это вызвало немалый интерес среди фанатов и экспертов.

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Однако, как выяснилось, речь идет не о настоящей деревянной панели, а о стильном чехле с подобным дизайном.

Эван Бласс, известный своими точными утечками, раскрыл новые детали, опубликовав рендеры смартфона. Он подтвердил, что вместо деревянной задней крышки, OnePlus 12 получит специальный чехол с аналогичным внешним видом. Кроме того, будут доступны и другие варианты чехлов.

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