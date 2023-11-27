Новая ошибка в iOS 17.1.1 парализует iPhone

Согласно жалобам пользователей сети, ошибка возникает, если пользователь открывает поиск в «Библиотеке приложений» и, держа палец на экране, выходит из него. При возвращении в этот же раздел смартфон полностью перестает реагировать на любые действия, в том числе на касания экрана или нажатие кнопок. Таким образом, iPhone становится невозможно разблокировать, выключить или использовать для любых целей.