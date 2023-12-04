Радужный эвкалипт — секрет цветного дерева

Возможно, вы когда-нибудь натыкались в социальных сетях на странные фотографии разноцветных, будто бы «неоновых» деревьев. Они выглядят ненастоящими — но, на самом деле, действительно существуют в природе.

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Деревья радужного эвкалипта произрастают в тропических регионах: Филиппинах, Индонезии, Папуа-Новой Гвинее и Новой Британии. Он является единственным видом эвкалипта, который можно найти в дикой природе Северного полушария планеты.

Но это не главная причина, по которой он любопытен. Радужный эвкалипт получил свое название благодаря уникальной окраске: когда дерево сбрасывает верхний слой коры, оно обнажает внутренний, неоново-зеленый слой. Из-за взаимодействия с кислородом зеленый цвет постепенно меняется на ярко-красные, оранжевые, синие, розовые и фиолетовые оттенки. Разные цвета радужного эвкалипта появляются по мере того, как старые слои коры отпадают, а обнаженные начинают стареть. Со стороны дерево выглядит как разноцветный карандаш, покрытый черной древесиной.

Радужный эвкалипт произрастает в тропических лесах, которые получают много влаги — из-за этого он также является единственным видом эвкалипта, который можно найти в дождевых лесах. В родном ареале высота деревьев радужного эвкалипта может достигать 76 метров.

Растение также иногда называют «филиппинской жвачкой» или «радужной жвачкой». Оно обладает высокой коммерческой ценностью для продукта, который не имеет цвета: тонкие слои коры радужного эвкалипта — отличный источник пульпы, главного ингредиента белой бумаги. Именно радужный эвкалипт выращивается на бумажных плантациях благодаря природной устойчивости к паразитам и болезням. К тому же, они невероятно быстро растут — почти на метр в год.