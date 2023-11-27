Названы самые аллергенные домашние растения

К наиболее аллергенным домашним растениям относятся герань, папоротник, филодендрон, диффенбахия, алказия, цикламен и толстянка, предупредила ландшафтный дизайнер Ольга Воронова. В разговоре с aif.ru эксперт подчеркнула, что отсутствие или наличие аллергической реакции зависит от индивидуальных особенностей организма.
«Всегда следует учитывать тот факт, что наличие или отсутствие аллергической реакции на конкретное растение явление сугубо индивидуальное, просто у перечисленных растений непереносимость человеком в той или иной степени наблюдается чаще», — пояснила дизайнер.
Герань содержит эфирные масла, которые могут спровоцировать головные боли, высыпания на коже, а в редких случаях даже удушье. Воронова уточнила, что папоротник производит мелкие споры, распространяющиеся по всему помещению. Из-за них могут начаться проблемы с дыханием, в том числе сильный кашель.
Дизайнер добавила, что сильную аллергию могут вызвать лилии и гиацинты. Они распространяют сильный запах, который негативно воздействует на некоторых людей. При этом домашние орхидеи и тюльпаны приводят к аллергическим реакциям в редких случаях, уточнила эксперт.
Врач-иммунолог Ирина Манина ранее рассказала, что плесень в квартире может вызвать аллергию. По ее словам, грибки плесени особенно вредны для здоровья детей и могут привести к развитию бронхо-легочных заболеваний.