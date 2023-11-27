Голосовой трафик LTE в сети МТС вырос в 2023 году в 1,5 раза

Компания МТС проанализировала объем переданного голосового голоса через интернет в сетях LTE за девять месяцев 2023 года с тем же периодом 2022 года: длительность разговоров с использованием технологии VoLTE выросла за это время на 43%, а их доля - до 34% с 21%, говорится в сообщении МТС.

Технология обработки голосовых данных VoLTE (Voice over LTE) позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника, пользоваться мобильным интернетом одновременно со звонком, а также обеспечивает более высокое качество передачи речи по сравнению с сетями 2G и 3G.

Как говорится в сообщении, за 9 месяцев 2023 года лидером по голосовому трафику через VoLTE стал Московский регион, где почти каждый второй звонок совершался с помощью этой технологии - их доля составила 48% (39% за 9 месяцев 2022 г). На втором месте Новосибирская область - 43%. Третье место с долей в 40% поделили между собой сразу четыре региона: Ивановская область, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Красноярский и Пермский края.

В некоторых российских регионах трафик VoLTE в сети МТС за 9 месяцев вырос кратно в годовом выражении: в Калининградской области - в шесть раз, Республика Марий Эл -в 4,6 раза и Курская область - в четыре раза.

"Сегодня не более 5% наших абонентов в России используют устройства без поддержки LTE, и эта доля в ближайшие годы будет сокращаться, что позволит нам не только перевести весь голосовой трафик в LTE, но и завершить рефарминг - переиспользовать частоты 3G в сетях 4G. А высвобождение частот даст возможность не только улучшить качество голосовых услуг, но и увеличить скорость мобильного интернета примерно на 30%", - прокомментировала в сообщении первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.