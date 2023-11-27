Почему собаки гоняются за своими хвостами?

Собаки известны своей привычкой гоняться за собственными хвостами. И, чаще всего, в этом нет совершенно ничего плохого — но в чем причина такого поведения? Портал livescience.com вкратце рассказал, почему четвероногие любят гоняться за хвостами.

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Щенки и молодые собаки бегают за своими хвостами просто забавы ради. Первые в принципе могут не понимать, что хвосты — это часть их тела. Другая причина для такого поведения — скука, особенно если собака долгое время пребывает в одиночестве. Погоня за хвостом выступает своего рода успокаивающим ритуалом.

Иногда собаки гоняются за собственными хвостами чтобы привлечь внимание хозяина. Подобное поведение нередко награждается человеком как минимум в виде смеха. Даже если хозяин поругает собаку, она может воспринять это как положительный знак. Для сдерживания этой привычки животному необходимо уделять здоровый объем внимания.

Некоторые породы собак более склонны к погоне за хвостами, чем другие. Например, бультерьеры и немецкие овчарки чаще проявляют неконтролируемое поведение — в том числе «догонялки» с хвостом. Кроме того, эта привычка считается симптомом некоторых заболеваний. Например, травмы хвосты или зуда, вызванного паразитами или блоха, проблемы анальных желез и пищевые аллергии. Если собака внезапно начинает гоняться за своим хвостом или кусать его, хозяину есть смысл запланировать визит к ветеринару.