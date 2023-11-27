В России разработали новую платформу динамического моделирования

Центр Инженерных Технологий и Моделирования Экспонента разработал новую платформу математических вычислений и динамического моделирования Engee, которая сможет применяться на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщает RuNews24.

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Она сможет заменить MATLAB, которую использовали российские инженеры при моделировании сложных технических систем на протяжении 30 лет.

«В контексте изменившихся политико-экономических условий потребовалась адекватная ему замена. Engee является не только полностью независимой, но совместимой с MATLAB средой, благодаря чему все пользователи MATLAB могут комфортно перенести свои проекты на российскую платформу и не потерять существующие наработки», — говорится в сообщении.

Продукт также смогут применять в инженерных исследованиях, системах автоматического управления, беспилотных системах, беспроводной связи и не только. Платформу будут использовать в более чем 10 направлениях работы наукоемкой промышленности. В частности, в авиастроении, автомобилестроении, энергетике, космосе, ВПК, медицине и не только. В некоторых отраслях уже началось ее пилотное внедрение.