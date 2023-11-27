В России разработали новую платформу динамического моделирования
Центр Инженерных Технологий и Моделирования Экспонента разработал новую платформу математических вычислений и динамического моделирования Engee, которая сможет применяться на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщает RuNews24.
Она сможет заменить MATLAB, которую использовали российские инженеры при моделировании сложных технических систем на протяжении 30 лет.
«В контексте изменившихся политико-экономических условий потребовалась адекватная ему замена. Engee является не только полностью независимой, но совместимой с MATLAB средой, благодаря чему все пользователи MATLAB могут комфортно перенести свои проекты на российскую платформу и не потерять существующие наработки», — говорится в сообщении.
Продукт также смогут применять в инженерных исследованиях, системах автоматического управления, беспилотных системах, беспроводной связи и не только. Платформу будут использовать в более чем 10 направлениях работы наукоемкой промышленности. В частности, в авиастроении, автомобилестроении, энергетике, космосе, ВПК, медицине и не только. В некоторых отраслях уже началось ее пилотное внедрение.
24 ноября заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что Сбер выводит на рынок собственную платформу для анализа клиентских коммуникаций под Voice AI, которая была создана на основе внутреннего продукта банка.