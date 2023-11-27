«Мегафон» запустил собственный бренд аксессуаров для электроники

«Мегафон» начал продавать аксессуары для мобильной электроники под собственным брендом Stellarway. Покупателям будут доступны свыше 100 товаров в 12 категориях: защитные стёкла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио и дата-кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры. Также в продаже будут беспроводные зарядки для Apple Watch и чехлы MagSafe. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Мегафона».

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В онлайн-магазине мобильного оператора уже можно купить защитные стёкла, устройства для быстрой зарядки и чехлы от Stellarway. До конца января 2024 года все категории товаров будут представлены в салонах объединённой розничной сети «Мегафона» и Yotа и в интернет-магазине оператора.

Разрабатывает и поставляет аксессуары Stellarway дочерняя компания «Мегафона» — Revo Charge.

Запуск собственной торговой марки позволит оператору нарастить объём продаж аксессуаров примерно на 25% в течение 2024 года. В «Мегафоне» рассчитывают, что до конца следующего года товары Stellarway займут до 50% продаж всех аксессуаров в объединённой розничной сети.

Объём продаж аксессуаров для мобильных устройств и ноутбуков в онлайн-магазине и объединённой розничной сети «Мегафона» и Yota в третьем квартале этого года вырос на 12% в штуках год к году. Лучшую динамику продемонстрировали категории док-станций (рост продаж в штуках на 590%), проводных гарнитур (на 421%), наушников (на 145%), внешних источников питания (на 70%). Наибольший прирост продаж в денежном выражении показали наушники (плюс 102%), внешние аккумуляторы (плюс 93%) и сетевые зарядные устройства (плюс 75%).