Российские ученые сделали прорыв в области управления работой мозга

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) совместно с коллегами из ТПУ впервые в мире доказали, что наночастицы могут захватываться клетками нейронов в обонятельных луковицах носа, сообщила РИА Новости пресс-служба учреждения. Там подчеркнули, что движением захваченных частиц можно управлять с помощью переменного магнитного поля, что позволит доставлять их в нужные отделы головного мозга и влиять на его работу.

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«Нам впервые в мире удалось показать, что простейшие нанороботы могут проникнуть внутрь нейронов, их перемещением по организму можно эффективно управлять, и они способны влиять на активность клеток изнутри», — пояснил один из участников исследования, старший научный сотрудник ИЦиГ Александр Ромащенко.

Ранее Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) разработал технологию «Лунный топограф», которая позволяет изучать и картографировать небесные тела. Она будет представлена на III Конгрессе молодых ученых, который пройдет в Парке науки и искусства «Сириус» с 28 по 30 ноября. С помощью этой технологии можно создавать различные продукты, включая 3D-модели и карты. На стенде университета будут представлены результаты цифрового моделирования рельефа участка на Луне, где должна была осуществить посадку станция «Луна-25».