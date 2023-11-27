Создан способ долгосрочного хранения данных с помощью QR-кодов

Специалисты немецкого стартапа Cerabyte разработали способ долгосрочного хранения данных с помощью QR-кодов и керамики. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

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Создатели новой технологии рассказали, что научились наносить на тонкую керамическую пленку QR-коды, которые могут храниться буквально тысячи лет. На специальных картриджах можно сохранить до одного эксабайта данных.

Инженеры из Германии продемонстрировали, что данные записываются на пленку толщиной всего 50-100 атомов, которая затем наносится на стеклянные листы. Из них формируют картриджы. Так, картридж CeraMemory может иметь емкость от 10 до 199 петабайт, CeraTape — до 1 эксабайта. Информация на пленку наносится с помощью лазера.

Картриджы с информацией затем размещаются на специальных стеллажах для хранения. В материале говорится, что керамические носители могут эффективно хранить информацию в течение 5000 лет. Картриджы выдерживают высокую температуру — до 300 градусов по Цельсию, радиацию, электромагнитное излучение. По словам инженеров, новую технологию можно будет применить для хранения большого объема данных в библиотеках.