Сотни загадочных «ведьминых бутылок» обнаружили на пляжах в США

В США на побережье южных штатов обнаружены «ведьмины бутылки». Тара заполнена различными предметами, бутылки предназначены для «погребения злых духов».
Власти призвали посетителям пляжей быть осторожными и оставлять эти предметы закрытыми.
«Ведьмины бутылки» традиционно содержат волосы, травы, растения, ногти или даже биологические жидкости. В Великобритании в XVI – XVII веках существовала сильная вера в ведьм и их способность вызывать болезни при помощи заклинаний. Для отражения данных «чар» применялись «ведьмины бутылки».
По мнению специалистов, обнаруженные на побережье в Америке бутылки, скорее всего, не были изготовлены на территории Штатов. Предполагается, что их сделали в странах Южной Америки либо Карибского бассейна, сообщает Fox News.
Несколько дней назад на аукционе в Лондоне с молотка ушел один из самых дорогих виски в мире. Бутылку напитка продали за 2,7 миллиона долларов.