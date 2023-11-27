Сотни загадочных «ведьминых бутылок» обнаружили на пляжах в США

В США на побережье южных штатов обнаружены «ведьмины бутылки». Тара заполнена различными предметами, бутылки предназначены для «погребения злых духов».

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Власти призвали посетителям пляжей быть осторожными и оставлять эти предметы закрытыми.

«Ведьмины бутылки» традиционно содержат волосы, травы, растения, ногти или даже биологические жидкости. В Великобритании в XVI – XVII веках существовала сильная вера в ведьм и их способность вызывать болезни при помощи заклинаний. Для отражения данных «чар» применялись «ведьмины бутылки».

По мнению специалистов, обнаруженные на побережье в Америке бутылки, скорее всего, не были изготовлены на территории Штатов. Предполагается, что их сделали в странах Южной Америки либо Карибского бассейна, сообщает Fox News.