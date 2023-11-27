В Госдуме оценили первый российский смартфон

В Госдуме протестировали и оценили первый официальный российский смартфон Fplus, пишет «Парламентская газета». Депутат Антон Горелкин в беседе с изданием отметил, что на данный момент гаджет дает доступ к малому количеству приложений, можно воспользоваться только базовыми, такими как калькулятор или диктофон. Также парламентарий предположил, что для отечественных телефонов детали поставляют из-за рубежа.

«Уверен, что и тройная камера, и дисплей, и датчик отпечатка пальца, и даже аккумулятор поступают на сборочный конвейер из-за рубежа. Зато софт действительно наш, но он меня не сильно порадовал», — уточнил Горелкин.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин при этом заявил, что российские смартфоны защищены от угроз лучше иностранных, но пока не готовы к массовому внедрению. Среди недостатков он также выделил отсутствие приложений. Но, по словам депутата, эта проблема будет решена с появлением магазина приложений RuStore.