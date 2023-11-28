Антарктическое подледное озеро деградирует на четверть в следующие пять лет

Гидрологи Санкт-Петербургского государственного университета промоделировали сценарии развития антарктического подледного озера Долк, из-за прорыва которого в 2018 году образовался большой провал в Антарктическом леднике. Ученые пришли к выводу, что увеличение температуры ледника, внутри которого располагается озеро, приведет к тому, что в следующие пять лет оно промерзнет на глубину до семи метров, что составляет чуть менее четверти от его первоначальной глубины. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в Polar Science.

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Озеро Долк — это антарктический внутриледниковый водоем, который за все время исследований этой территории ни разу не вскрывался. Озеро находится в Восточной Антарктике, недалеко от станции Прогресс. Оно располагается в толще ледника и было покрыто многометровым слоем льда более 50 лет. Кроме того, ученые считают это озеро модельным объектом для исследования процессов, происходящих в подледниковых водоемах, в частности их прорывов и перетекания воды из одного озера в другое.

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В январе 2018 года произошел прорыв этого озера, который привел к формированию огромного провала в леднике. По всей вероятности, в силу климатических факторов прорвалось озеро Болдер, расположенное выше по отношению к озеру Долк. Его воды, по мнению ученых, через трещины в леднике питали озеро Долк. Из-за разности давлений ледяная кровля над ним не выдержала и разрушилась, вследствие чего и начался прорыв этого озера через ледник.

Ученые считают, что прорыв озера Долк произошел из-за внешнего воздействия. В частности, из-за движения ледника и потепления. Это связано с тем, что увеличение температуры ледника приводит к уменьшению его вязкости и, как следствие, ускорению его движения за счет растекания. Это, в свою очередь, приводит к более быстрым подвижкам ледника. Свою роль сыграло и глобальное потепление внешней среды, что привело к ускоренному таянию приповерхностного слоя в теплый период.

«Было выполнено два вида моделирования. Первый — для верификации модели, то есть для сравнения модельных расчетов и того, что получается по результатам натурных исследований. В этом случае входными параметрами моделирования были метеоданные станции Прогресс. Во втором случае моделировался процесс возможного развития озера Долк на ближайшие пять лет. Результаты моделирования полностью совпали с результатами натурных наблюдений в ходе полевых работ. Это значит, что используемая нами модель достоверна», — рассказал доцент кафедры гидрологии суши Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Попов.

Ученые смоделировали три возможных сценария развития озера. Для этого использовались климатические данные за каждый день в период с 2012 по 2023 год. При первом сценарии мощность слоя снега не изменилась, при втором — равномерно увеличивалась, с той же динамикой, что и за последние два года. Согласно третьему сценарию, мощность снежного покрова увеличивалась значительно.