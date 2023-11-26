На острове Капри нашли следы неолитического кораблекрушения

В пещерном бассейне императора Тиберия на острове Капри обнаружили следы кораблекрушения, которое случилось за тысячи лет до его жизни. Об этом сообщает HeritageDaily.

В Голубом гроте (Grotta Azzurra) на острове Капри римский император Тиберий обустроил бассейн с удобным входом в воду, площадкой для отдыха и семью мраморными статуями, от которых остались постаменты. Ранее в воде были обнаружены три статуи. Археологи решили найти оставшиеся, но вместо них они наткнулись на кусок обсидиана весом в восемь килограммов. Этот материал имеет вулканическое происхождение и служил для изготовления очень острых орудий.

На куске, обнаруженном на глубине 30-40 метров под водой, оказались следы сколов, характерные для неолита — нового каменного века, закончившегося за 2200 лет до нашей эры. Следы неолитических поселений есть на некоторых средиземноморских островах, но не на Капри. Кроме того, обсидиан не встречается на этом острове, поэтому ученые считают, что он попал в окрестности бассейна Тиберия в результате кораблекрушения. Возможно, его перевозили для торговли, но могли использовать и в качестве запаса материала для острых орудий. Это очередное свидетельство того, что древние люди пересекали морские пространства чаще, чем кажется.