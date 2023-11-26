Крупнейший в мире айсберг стал набирать скорость

Айсберг A23a набрал скорость и движется мимо северной оконечности Антарктического полуострова, рассказал эксперт по дистанционному зондированию антарктической службы Великобритании Эндрю Флеминг. Он добавил, что этому способствуют способствует ветер и океанские течения, пишет Associated Press.

© Maxar Technologies

Площадь A23a оставляет 4170 квадратных километров, вес — почти триллион тонн. Он в три раза больше Нью-Йорка, более чем в два раза больше Большого Лондона, в два раза больше Санкт-Петербурга.

Флеминг напомнил, что айсберг откололся от антарктического шельфового ледника Филшнера в 1986 году. Через некоторое время он попал на мель вблизи южной окраины подводной банки Беркнера и находился на ней свыше трех десятилетий.

По его словам, ледяной остров снялся с мели в 2020 году. В первые годы он медленно дрейфовал, затем стал набирать скорость. В настоящее время он движется к острову Южная Георгия.

В том случае, отметил эксперт, если A23a дойдет до острова, над колониями тюленей нависнет угроза голода — айсберг заблокирует им доступ к пище.