Обнаружены редкие горячие юпитеры

Международная группа ученых обнаружила две новые экзопланеты типа горячий юпитер TOI-4377 b и TOI-4551 b, которые вращаются вокруг красных гигантов и, таким образом, являются редкими в своей группе. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

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Экзопланеты были найдены с помощью cпутника НАСА для исследования транзитных планет (TESS), который проводит поиск планет методом транзита, когда небесное тело проходит на фоне диска звезды, уменьшая ее яркость. Аппарат зарегистрировал соответствующие сигналы на кривой блеска гигантских звезд TOI-4377 и TOI-4551, расположенных на расстоянии 1486 и 704 световых лет от Земли. Планетарная природа этих сигналов была подтверждена последующими измерениями лучевой скорости звезд с помощью наземных телескопов.

Экзопланета TOI-4377 b имеет радиус около 1,35 радиуса Юпитера и массу около 0,96 массы Юпитера, что дает плотность на уровне 0,88 грамма на кубический сантиметр. Планета вращается вокруг своей звезды каждые 4,38 дня на расстоянии 0,058 астрономической единицы.

Радиус TOI-4551 b примерно на шесть процентов больше, чем у Юпитера, а его масса оценивается в 1,49 массы Юпитера. Поэтому плотность планеты была рассчитана как 1,74 грамма на кубический сантиметр. Наблюдения показывают, что TOI-4551 b имеет орбитальный период около десяти дней и удалена от своей родительской звезды на 0,1 астрономической единицы.