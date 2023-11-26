Эксперт рассказал об увеличении числа хакерских атак на Россию в 2024 году

RTM Group: в РФ доля кибератак на базе социнженерии в 2024 году вырастет на 60%
Доля хакерских атак на базе социальной инженерии, особенно с применением технологий искусственного интеллекта, в 2024 году вырастет минимум на 60%. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава компании из сферы информационной безопасности RTM Group Евгений Царев.
«Такой рост будет связан с высокой эффективностью методов воздействия и отсутствием активных мер обучения персонала», – сообщил эксперт.
Также в RTM Group ожидают общего увеличения кибератак на инфраструктуру российских организаций. Прежде всего, за счет увеличения DDoS-атак, которых становится больше примерно на 35% ежеквартально последние два года.
«В 2024 году этот показатель не снизится. Более того – добавятся дополнительные векторы воздействий», – сказал Царев.
Главными целями хакеров в 2024 году станут государственный сектор, критическая информационная инфраструктура, крупные агрегаторы персональных данных и ИТ. Ожидается, что сектор информационных технологий будет атакован на треть чаще остальных с целью подрыва процесса разработки отечественного ПО.