Эксперт рассказал об увеличении числа хакерских атак на Россию в 2024 году

Доля хакерских атак на базе социальной инженерии, особенно с применением технологий искусственного интеллекта, в 2024 году вырастет минимум на 60%. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава компании из сферы информационной безопасности RTM Group Евгений Царев.

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«Такой рост будет связан с высокой эффективностью методов воздействия и отсутствием активных мер обучения персонала», – сообщил эксперт.

Также в RTM Group ожидают общего увеличения кибератак на инфраструктуру российских организаций. Прежде всего, за счет увеличения DDoS-атак, которых становится больше примерно на 35% ежеквартально последние два года.

«В 2024 году этот показатель не снизится. Более того – добавятся дополнительные векторы воздействий», – сказал Царев.