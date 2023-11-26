В России выпущено приложение для рыбаков с картой глубин водоёмов

Новосибирская IT-компания “Дата Ист” выпустила мобильное приложение для рыбаков с картами глубин водоемов. Приложение функционирует без интернета. В нем присутствуют карты сразу для нескольких регионов России, передает РИА Новости.

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“Компания “Дата Ист” подготовила интерактивные карты для любителей рыбной ловли – в Пермском крае, Удмуртии и Чувашии, Республике Марий Эл, Новосибирской, Московской, Ростовской, Костромской, Ивановской и Нижегородской областях”, – гласит текст сообщения компании.

Благодаря картам можно увидеть рельеф дна водоемов. Глубины на картах отмечены разным цветом и отображены с помощью изобат-линий, которые соединяют точки одинаковых глубин. Приложение поможет быстро оценить местность, чтобы был успешный улов, определить глубину водоема, сориентироваться на водной местности, узнать расстояние и направление движения. У рыбаков есть возможность ставить точки на карте водоема, записывать треки движения по воде, плюс, делиться информацией с друзьями.