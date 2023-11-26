Ученый предупредил об угрозе столкновения астероида со спутниками Земли

Астероид Апофис, который пролетит рядом с Землей в 2029 году, может «сыграть в боулинг» со спутниками Земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН Николая Железнова.

По его словам, спутники движутся над экватором, у которого большой наклон орбиты. Теоретическая вероятность всегда существует, но, по предварительному расчету, Апофис пролетит в стороне от геостационарных спутников.

Как отметил эксперт, если Апофис не заденет орбиту спутников, вывести из строя он сможет максимум один космический аппарат, а это не приведет к серьезным последствиям на Земле.