Ученый предупредил об угрозе столкновения астероида со спутниками Земли

Астероид Апофис, который пролетит рядом с Землей в 2029 году, может «сыграть в боулинг» со спутниками Земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН Николая Железнова.

Ученый предупредил об угрозе столкновения астероида со спутниками Земли
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По его словам, спутники движутся над экватором, у которого большой наклон орбиты. Теоретическая вероятность всегда существует, но, по предварительному расчету, Апофис пролетит в стороне от геостационарных спутников.

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Как отметил эксперт, если Апофис не заденет орбиту спутников, вывести из строя он сможет максимум один космический аппарат, а это не приведет к серьезным последствиям на Земле.

Астероид должен 13 апреля 2029 года пролететь на расстоянии 32 тыс. км от Земли. На таком отдалении от ее поверхности движутся геостационарные спутники.

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