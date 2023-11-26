Запущенный российский космический аппарат выведен на орбиту

Запущенный в интересах Министерства обороны России с космодрома Плесецк космический аппарат успешно выведен на орбиту, сообщает Минобороны РФ.

Запущенный с космодрома Плесецк космический аппарат выведен на орбиту
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Он принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.

Ранее стало известно, что воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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