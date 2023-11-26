Россия запустила ракету в интересах Минобороны
Вооруженно-космические силы РФ запустили ракету с космодрома Плесецк со спутником в интересах Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ.
«25 ноября, в 23 часа 58 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», — передает сообщение Минобороны РФ ТАСС.