Двухлетний Samsung Galaxy S21 получил Android 14 с оболочкой One UI 6.0

Долгожданная Android 14 (One UI 6.0) официально пришла на устройства Samsung серии Galaxy S21. После нескольких месяцев бета-тестирования стабильная версия распространяется по всему миру, начиная с европейских моделей. Обновление, обозначенное как G99xBXXU9FWK2, обещает множество новых функций и улучшений.

Обновление объемом 2,28 ГБ - это событие, и если вы находитесь в Европе, то вам пора нажать кнопку «Загрузить и установить» в разделе «Обновление ПО». Выпуск обновления начался в Швейцарии, а в ближайшее время к Android 14 присоединятся и другие страны. Чтобы обеспечить бесперебойную загрузку, подключитесь к Wi-Fi.