Как поделиться геолокацией на Android и iPhone

Многие современные приложения позволяют отправлять данные о местоположении другим пользователям — например, чтобы сориентироваться на местности или договориться о месте встречи. Портал Т-Ж рассказал, как отправить данные геолокации через разные приложения.

Как поделиться геолокацией на Android и iPhone
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Как поделиться локацией через Google Maps

  • Откройте приложение.
  • Нажмите на значок профиля.
  • Выберите опцию «Передача геоданных».
  • На экране появится список адресов почты, контактов из телефонной книги и приложений, куда можно отправить свою локацию. Передача геолокации продолжится даже после того, как вы закроете приложение.
  • Задайте время передачи данных.

Как поделиться локацией в WhatsApp

  • Откройте переписку или групповой диалог.
  • Нажмите на значок скрепки.
  • Выберите опцию «Местоположение». Если приложение попросит разрешение на геолокацию, подтвердите его.
  • После этого нажмите «Делиться геоданными» и выберите промежуток времени: он определяет, на протяжении какого периода ваша локация будет передаваться получателю.

Как поделиться локацией в Telegram

  • Откройте переписку или групповой диалог.
  • Нажмите на значок скрепки.
  • Выберите опцию «Геопозиция».
  • После этого нужно задать формат передачи данных. Статичный режим отправит собеседнику ваше местоположение на данный момент, постоянно обновляемый — передает локацию в течение выбранного времени.

Как поделиться локацией через «Яндекс-карты»

  • Откройте приложение.
  • Нажмите на точку со своим местоположением.
  • Затем нажмите на значок квадрата со стрелкой в правом нижнем углу экрана. На экране появится список приложений, в которые можно отправить свою геолокацию.
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