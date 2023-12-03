Что узнали ученые, вырастив шимпанзе как человеческого ребенка

Научный мир полон необычных открытий: смешных, абсурдных, порой занимательных, иногда — жутковатых. Журнал Popular Science поделился двумя любопытными историями: о свойствах переливания крови и том, как психологи пытались вырастить ребенка-шимпанзе.

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Обмен кровью может «омолодить» человека

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Ученые долгое время предполагали, что кровь способна изменить человека: сделать старика молодым, больного — здоровым, взволнованного — спокойным. Некоторые из ранних экспериментов, призванных проверить эту теорию, не принесли результатов. Когда Роберт Лоуер разработал примитивный метод переливания крови и проверил его на собаках, животные-доноры погибли. Однако он и другие врачи в середине XVII века чувствовали, что открытие где-то близко; если точнее, они хотели узнать, может ли «спокойная» кровь излечить психические заболевания.

Чтобы избежать мертвых доноров, они переливали своим пациентам овечью кровь. В 1667 два эксперимента в Лондоне и Париже прошли сравнительно успешно, но парижский опыт вызвал, мягко говоря, спорную реакцию публики. Пациент испытал то, что сейчас известно, как нормальная реакция иммунной системы на подобного рода процедуры. Гибель подопытного привлекла внимание правительства и церкви, которые запретили эксперименты.

Но, по факту, ученые того времени действительно работали в верном направлении. За последние десятилетия мы получили все больше доказательств того, что продолжительное смешение кровеносных сетей, также известное как парабиоз, способно обратить признаки старения в лабораторных мышах. Осталось только выяснить, какие именно компоненты крови вызывают эти изменения, чтобы разработать препарат — без необходимости переливания.

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Детеныша шимпанзе нельзя вырастить как человеческого ребенка

Супружеская пара психологов Уинтроп и Луэлла Келлог провели смелый эксперимент в 1930 годах: он привел к некоторым неожиданным результатам, но, в целом, закончился не слишком хорошо. Уинтроп, проводивший опыты с животными, был заинтригован случаем двух «детей-волчат» из Индии, чьи дикие инстинкты закрепились на всю жизнь. Он задавался одним вопросом: насколько окружение младенца способно повлиять на его поведение и развитие?