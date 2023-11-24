В Сбере рассказали о применении ИИ в работе с клиентами

Сбер активно применяет искусственный интеллект в работе с корпоративными клиентами. Об этом заявил заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах конференции AI Journey.

В общей сложности используются более 200 моделей ИИ, отметил Анатолий Попов.

«До конца 2023 года финансовый эффект на банк от их внедрения в работу с бизнесом превысит 100 млрд рублей», — подчеркнул Попов.

Отмечается, что искусственный интеллект используется в кредитовании, комплаенс, персональных предложениях клиентам, сервисных коммуникациях, оптимизации процессов, обработке голоса, предсказании темы обращения, моделях оттока, ценообразовании.

Попов полагает, что к концу 2023 года корпоративный портфель онлайн-кредитования Сбера, в котором применяются технологии искусственного интеллекта, составит более 1,2 трлн рублей. Данный уровень вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года.

Ранее руководитель блока «Технологи» Сбера Андрей Белевцев заявил, что банк представил нейросетевые модели, позволяющие распознавать русский жестовый язык.

До этого глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что кредитная организация продолжает технологическое развитие.