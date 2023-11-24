Нейросеть Kandinsky стала соавтором картин российских художников

Уникальные картины, созданные российскими художниками совместно с нейросетью Kandinsky, были представлены галереей «МастАРТ» на Восьмой международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» AI Journey.

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Новый вид искусства стал результатом коллаборации и машинного аналитического подхода и чувственного человеческого. Например, основой создания совместных с ИИ картин московская художница Мария Суворова сделала рациональное пластическое решение по распределению основных масс цвета и тона в произведении. В эту задачу входят определение баланса тона и цвета, равновесие и динамика, как в сложнейшей аналитической дисциплине.

По словам Суворовой, для совместного творчества человека и нейросети нужно соблюсти их взаимодополняемость, соединить два полюса. Сначала создается эскиз в виде абстрактной аппликации по придуманному Анри Матиссом методу, затем включается абстрактное видение, чтобы написать картину максимально чувственно. В этом методе нейросеть Kandinsky очень полезна для художника, отметила художница.

Темой серии картин «Запретный сад» Марии Суворовой стали новые технологии в области продолжения рода и продления жизни: биохакинг, генная инженерия, Hi-Tech в области медицины. Художница сравнивает свое тело с садом, в котором мы выращиваем прекрасные цветы. В основу создания картин были включены ее натюрморты и визуализированные результаты медицинских исследований — томограммы, УЗИ.