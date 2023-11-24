Эксперт сравнил гонку в сфере ИИ с «ядерной гонкой» ХХ века

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) дает государству весомые преимущества в развитии военных и двойных технологий, поэтому гонку в сфере ИИ можно сравнить с «ядерной гонкой» ХХ века. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил эксперт ЭИСИ Александр Герасимов. По его словам, нейросети и технологии дополненной реальности принесут изменения во все сферы жизни человека.

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«Динамично изменяющиеся законодательные границы использования ИИ, с одной стороны, защитят людей, с другой стороны, закрепят изменения для шага вперед. Писатели, киносценаристы, политики могут помочь обществу, предлагая новое понимание социальной целесообразности, содействуя росту личного интереса к новым технологиям», — отметил Герасимов.

Он добавил, что страны-участницы гонки в сфере ИИ прекрасно понимают, что развивая у себя технологии, они делают слабее другие государства.