ИИ расшифровал клинописные таблички возрастом 5000 лет

Новая ИИ-система «взломала» код древних клинописных табличек, возраст которых превышает 5 тыс лет. Разработанная группой специалистов из Университета Мартина Лютера Галле-Виттенберг и его партнеров, эта передовая программа использует 3D-модели вместо традиционных фотографий, обеспечивая беспрецедентную точность расшифровки выветрившихся символов.

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В мире насчитывается более миллиона клинописных табличек - от списков покупок до судебных решений, и этот прорыв в области искусственного интеллекта проливает свет на древнее прошлое человечества.

В отличие от предыдущих методов, ИИ, созданный на основе технологии OCR, преобразует 3D-сканы в машиночитаемый текст, делая содержание этих древних реликвий легкодоступным для чтения. Хуберт Мара, доцент MLU, отмечает сложность расшифровки этих табличек, обусловленную их глиняным составом и сложным шрифтом.