Эксперт рассказал, может ли тигр «считать ворон»
Амурский тигр способен «считать ворон», однако он оценивает не точное количество птиц, а возможность напасть на них, а также отслеживает изменения в обстановке. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Таким образом он прокомментировал видео нацпарка «Земля леопарда», где тигр слышит воронье карканье, смотрит в сторону звуков и, привстав, замирает и наблюдает.
По словам Арамилева, тигр оценивал, насколько каждая из ворон может допустить ошибку и быть пойманной им, так как животному не нравится, что птицы едят его еду и привлекают к нему внимание.
«Тигр ловит птиц: и фазанов, и рябчиков для еды, а ворон он не ест, хотя может задавить при случае. Но обычно он на них силы не тратит, просто наблюдает», — пояснил эксперт.
Он также отметил, что амурский тигр способен оценивать объекты по расстоянию, и, несмотря на то, что классический счет ему недоступен, хищник может определить изменение в обстановке.
«То есть, если его все время условно кормить пятью котлетами, а потом дать три, то он это заметит и будет требовать добавку», — пояснил генеральный директор центра «Амурский тигр».
Ранее в России была выпущена обновленная версия Красной книги. Руководитель Минприроды РФ Александр Козлов отмечал, что на грани исчезновения в стране находятся минимум 13 видов животных. Речь идет об амурском тигре, переднеазиатском и дальневосточном леопарде, снежном барсе, зубре, сайгаке, лошади Пржевальского, алтайском горном баране (аргали), дзерене, белом медведе, стерхе, а также обитающих в Охотском море гренландском и сером китах. Все они указаны в нацпроекте «Экология».