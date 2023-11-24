Эксперт рассказал, может ли тигр «считать ворон»

Амурский тигр способен «считать ворон», однако он оценивает не точное количество птиц, а возможность напасть на них, а также отслеживает изменения в обстановке. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

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Таким образом он прокомментировал видео нацпарка «Земля леопарда», где тигр слышит воронье карканье, смотрит в сторону звуков и, привстав, замирает и наблюдает.

По словам Арамилева, тигр оценивал, насколько каждая из ворон может допустить ошибку и быть пойманной им, так как животному не нравится, что птицы едят его еду и привлекают к нему внимание.

«Тигр ловит птиц: и фазанов, и рябчиков для еды, а ворон он не ест, хотя может задавить при случае. Но обычно он на них силы не тратит, просто наблюдает», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что амурский тигр способен оценивать объекты по расстоянию, и, несмотря на то, что классический счет ему недоступен, хищник может определить изменение в обстановке.

«То есть, если его все время условно кормить пятью котлетами, а потом дать три, то он это заметит и будет требовать добавку», — пояснил генеральный директор центра «Амурский тигр».