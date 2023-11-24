Билл Гейтс назвал ключевое условие для перехода на трехдневную рабочую неделю

Развитие искусственного интеллекта в перспективе позволит человечеству сократить продолжительность рабочей недели до трех дней. Как сообщает РБК, об этом заявил миллиардер Билл Гейтс в подкасте «What Now?» на платформе Spotify.

Ведущий спросил у Гейтса, угрожает ли развитие искусственного интеллекта рабочим местам. В ответ основатель Microsoft сказал, что однажды придет время, когда людям «не придется так много работать». Он считает, что рано или поздно появятся машины, которые будут способны «производить всю еду и прочее».

«Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально», — сказал миллиардер.

Напомним, что в конце марта Гейтс опубликовал статью «Эпоха ИИ началась», в которой изложил представление о будущем искусственного интеллекта. Бизнесмен считает его революционным достижением, которое изменит работу целевых отраслей. Он обратил внимание на многочисленные риски, в том числе и угрозы от людей, «вооруженных искусственным интеллектом».