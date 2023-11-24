В Совфеде начали тестировать отечественные смартфоны на ОС «Аврора»

В Совете Федерации начали тестировать отечественные смартфоны на операционной системе (ОС) «Аврора». Об этом рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

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Он рассказал, что тестирует смартфоны компании «Аквариус» моделей NS M11 и M12.

«Данные устройства имеют важное в современном цифровом мире конкурентное преимущество по сравнению с наиболее известными телефонами зарубежных компаний, а именно обладают защищенной системой для обмена и хранения данных», — отметил Шейкин.

Он подчеркнул, что у модели M11 такие же технические характеристики, как и в M12. Только вторая имеет влагозащиту по стандарту IP68 — устройство может выдержать погружение под воду на глубину до шести метров на протяжении получаса.

Сенатор добавил, что скорость работы системы приемлемая. Батарея устройства может держать заряд нескольких дней. В итоге, по словам Шейкина, модель смартфона приемлема для базовых ежедневных задач.