В Совфеде начали тестировать отечественные смартфоны на ОС «Аврора»

В Совете Федерации начали тестировать отечественные смартфоны на операционной системе (ОС) «Аврора». Об этом рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
Он рассказал, что тестирует смартфоны компании «Аквариус» моделей NS M11 и M12.
«Данные устройства имеют важное в современном цифровом мире конкурентное преимущество по сравнению с наиболее известными телефонами зарубежных компаний, а именно обладают защищенной системой для обмена и хранения данных», — отметил Шейкин.
Он подчеркнул, что у модели M11 такие же технические характеристики, как и в M12. Только вторая имеет влагозащиту по стандарту IP68 — устройство может выдержать погружение под воду на глубину до шести метров на протяжении получаса.
Сенатор добавил, что скорость работы системы приемлемая. Батарея устройства может держать заряд нескольких дней. В итоге, по словам Шейкина, модель смартфона приемлема для базовых ежедневных задач.
Однако для полноценного перехода на эти гаджеты недостаточно базовых приложений. Например, нет общедоступных мессенджеров, которыми пользуются родственники и друзья. Из-за этого приходится пользоваться другим «незащищенным» смартфоном, подчеркнул он.