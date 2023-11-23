Science: загрязнение от сжигания угля вдвое повышает риск летального исхода

Речь идет о воздействии мелких твердых частиц PM2,5 (диаметром не более 2,5 микрометра), образующихся при сжигании угля на энергетических объектах. Анализ данных об эмиссии 480 угольных станций показал, что только в США с 1999 по 2020 год 460 тыс. летальных исходов были связаны с выбросами данных предприятий. Это составляет 25% всех случаев ухода из жизни по причинам, связанным с загрязнением воздуха за указанный период. "К PM2,5 от угля относились так, как будто это всего лишь очередной загрязнитель воздуха. Но они гораздо более вредны, чем мы думали, и их опасность для жизни серьезно недооценена", — отметил ведущий автор исследования Лукас Хеннеман.