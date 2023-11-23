Путин наградил последнего из живущих «гагаринских» космонавтов

Президент России Владимир Путин наградил орденом Гагарина летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Бориса Волынова. Соответствующий указ главы государства был опубликован в четверг, 23 ноября.

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— За большие заслуги в области исследования и использования космического пространства, активную общественную деятельность наградить орденом Гагарина Волынова Бориса Валентиновича, — говорится в документе.

Волынов — единственный ныне живущий участник первого «гагаринского» отряда космонавтов.

5 октября Путин наградил российского актера театра и кино Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Кроме того, награды была удостоена актриса Российского государственного академического молодежного театра Татьяна Шатилова.

Также 18 сентября глава государства подписал указ о присуждении ордена Почета актеру, режиссеру театра и кино, художественному руководителю МХТ имени А. П. Чехова Константину Хабенскому за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.