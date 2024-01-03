Лучшие гаджеты для фитнеса в 2023 году

Если вы думаете, что спорт – это только гантели и штанги, то вы ошибаетесь. Помимо спортивных снарядов спортсмены используют различную носимую электронику и другие интересные гаджеты, которые в режиме реального времени мониторят частоту сердечных сокращений и другие параметры организма, а также помогают выполнять упражнения правильно. Это позволяет подходить к тренировкам более осознанно и не тренироваться больше, чем следует.

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Фитнес-зеркало VAHA S

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Начнем с весьма интересного гаджета – фитнес-зеркала, которое не совсем зеркало, но может им быть. Представьте себе вертикальное зеркало, в которое встроен экран с диагональю 32 дюйма, и этот экран может включиться, как монитор, и показывать вам упражнения. Само по себе устройство высотой со среднего человека, поэтому экран расположен в верхней части, чтобы было удобно смотреть.

VAHA

В девайс зашито огромное количество тренировок, которые вы можете покупать по подписке. А чтобы заниматься было весело, в зеркало вмонтировано четыре динамика общей мощностью 30 Ватт, обеспечивающих качественный звук. Для взаимодействия с зеркалом есть специальная камера Sony с шириной кадра 120 градусов. Это крайне необычный девайс, который не только поможет вам быть в форме, но и станет украшением дома.

Amazfit Band 7

Какой же спорт без электронных часов, которые подскажут, когда нужно сесть и отдохнуть, и сколько шагов вы уже прошли. Фишка этих часов заключается в способности работать от одного заряда до 18 дней, в то время как большинство часов работают не более недели, а особенно - яблочные часы со временем работы около суток.

Amazfit

Часы показывают не только ЧСС, но и уровень кислорода в крови, уровень стресса и распознает качество сна. Также часы автоматически распознают большинство типов тренировок, а потому их не нужно включать отдельно. Водонепроницаемость до 50 метров позволит вам мыться и плавать в бассейне не снимая гаджет.

Oura

Но что делать, если носить часы не хочется? Здесь на выручку придет умное кольцо, которое занимается тем же самым, только не обладает собственным экраном, а потому для отображения информации требуется смартфон. Кольцо Oura без проблем отслеживает ЧСС и все стандартные показатели.

Oura

Также оно высчитывает время восстановления и подсказывает, когда можно вернуться к тренировкам. Ну и прочие функции вроде анализатора качества сна также работают. Это кольцо – хороший заменитель часов, с которыми вам может быть неудобно спать, или вам просто не нравится сама идея носить фитнес-браслет.

Garmin Tacx NEO Bike Smart Trainer

Если вам нравится ездить на велосипеде, но не хватает на это времени или погода не позволяет, обратите внимание на умный велотренажер Garmin Tacx NEO Bike Smart Trainer. На первый взгляд можно подумать, что это просто красивый велотренажер с современным дизайном. Но он не просто так называется умным: он умеет имитировать реальную езду на велосипеде по различной местности и даже создавать ощущение передвижения по различным типа поверхности, например гравий или асфальт. А чтобы дополнить ощущения, можно прикупить фирменные вентиляторы, которые будут создавать эффект дующего в лицо ветра в зависимости от «скорости передвижения» на тренажере.

Garmin

Это конструктор, который вы собираете по своему желанию. Если вы считаете, что большой дисплей с красивыми видами и вентиляторы – это лишнее, можете купить систему без них. Также компания гордится тем, что это один из самых бесшумных велотренажеров для домашнего использования, и это правда здорово, когда, занимаясь спортом, ты не мешаешь сожителям. Система позволяет закачать собственные карты и даже соревноваться с другими обладателями такого же тренажера в реальном времени. На сегодняшний день Garmin Tacx NEO Bike Smart Trainer является одним из самых навороченных велотренажёров с имитацией реальной поездки.

Умные весы Tefal Goodvibes Health

Современные весы умеют не только показывать ваш вес, но и то, из чего он состоит. Если вы хотите простым взвешиванием узнать все базовые «параметры» своего организма, вам просто необходимы весы Tefal Goodvibes Health. Перед первым взвешиванием необходимо подключить весы к вашему смартфону через специальную программу, после чего заводите свой профиль и указываете все данные, а также желаемые цели. Важно, что профилей может быть много, и весы сами будут определять, кто сейчас конкретно взвешивается и обновлять данные для соответствующего профиля.

Tefal

Весы показывают невероятное количество параметров: вес, частоту сердечных сокращений, индекс массы тела, количество воды, вес мышц, вес костей, процент жира подкожного и висцерального, белок, скорость обмена веществ и многое другое. Само собой, весы не являются медицинским прибором и все показатели в нем лишь для примерного понимания, что происходит с организмом, но никак не для постановки диагнозов.

Peloton Row

Если вам по душе водная гребля, но нет возможности ей заниматься, стоит изучить новый тренажёр Peloton Row. Чуть выше мы рассказывали про умный велотренажер, так вот Peloton Row – это примерно то же самое, только в мире гребли. Тренажер оснащен большим дисплеем, на котором он может показывать текущие параметры вашего состояния, или же какое-то видео по вашему выбору.

Peloton

Есть огромное количество тренировок, так что можно выбрать то, что подходит персонально вам. Также есть разные режимы гребли, возможность использования разными членами семьи без постоянной перенастройки и даже режим соревнований.

Умная бутылка для воды Ozmo

Когда все вокруг стало умным, то, как же обходиться обычными «глупыми» бутылками. Нет уж, бутылка для воды тоже должна быть умной и как-то вами руководить. На самом деле, бутылка очень даже неплохая, особенно в более дорогом исполнении Ozmo Java+. Во-первых, эта бутылка умеет подогревать напиток, так что кофе останется теплым на протяжении всего дня.

Ozmo

Во-вторых, если вы начнете пропускать через бутылку все, что пьете, уже через неделю вы точно поймете, какой тип жидкости нужно снизить, а какой увеличить для здоровья организма. Также бутылка напоминает о том, что вы давно не пили и пора бы смочить горло. Есть режим вибрации или звукового оповещения. От одной зарядки бутылка проработает около трех недель.

Заключение