Лучшие офисные ноутбуки 2023 года

Когда речь заходит о бизнес-ноутбуках, то производительность уходит на второй план, а на первый выходят долговечность, надежность и защищенность. Также бизнес-ноутбук должен обеспечивать комфорт при работе, обладать хорошей веб-камерой и неплохой аудиосистемой. Некоторые модели обладает сканерами отпечатка пальцев, системой распознавания пользователя по лицу с помощью ИК-камер и дополнительным встроенным шифрованием данных. Мы подобрали для вас шесть моделей, на которые стоит обратить внимание.

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Apple MacBook Air 15

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В середине 2023 года Apple выпустила на рынок новый MacBook Air 15 на процессоре М2. Рынок горячо приветствовал это устройство, так как ноутбуки линейки Pro отличаются повышенным нагревом, избыточной мощностью, они также тяжелее и стоят дороже. А вот Air 15 – это универсальное устройство, которое обладает экраном диагональю 15,3 дюйма с разрешением 2880 х 1864 и яркостью подсветки в 500 нит. Процессор М2 с десятью ядрами обеспечивает высокую производительность при огромной автономности до 15 часов, в зависимости от типа работы.

Apple

Сама Apple заявляет время работы до 18 часов, но таких показателей в реальности не достичь, если хоть чем-то нагружать систему. Объем оперативной памяти от 8 до 24 ГБ, а SSD – 2 ТБ. Ноутбук оснащен сканером отпечатка пальцев, что делает практически невозможным взлом системы. Также сама операционная система MacOS намного безопаснее Windows из-за сути работы: каждая программа живет в своей «песочнице» и не имеет доступа к другим папкам, если вы персонально его не откроете. По этой причине вирусы под MacOS такое нераспространенное явление, так как они практически не имеют смысла. Также у ноутбука отличная веб-камера и хорошие динамики, и все это при весе в полтора килограмма.

Lenovo ThinkPad Z16

Корни компании Lenovo уходят к IBM, которая была частично поглощена Lenovo почти двадцать лет назад. Именно ноутбуки Lenovo ThinkPad плотно ассоциируются с корпоративными машинами и их часто путают с техникой IBM. ThinkPad Z16 – это большая машинка с экраном диагональю 16 дюймов и разрешением вплоть до 4К. Матрицы хорошего уровня, поэтому есть поддержка стандарта DCI-P3. Визуально ноутбук стилистически напоминает MacBook Pro 16, но это не является проблемой.

Lenovo

В центре клавиатуры присутствует красный стик, который является неотъемлемой частью линейки ThinkPad. Система основана на процессорах AMD шестого поколения преимущественно энергоэффективной линейки U, но можно найти модификацию и с обычным Ryzen 5 Pro 6650H. Стандартный объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, а накопителя – 512. При разработке Lenovo ориентировалась на стандарты Министерства обороны США MIL-STD 810H в плане защищенности. Еще одной важной фишкой является электронная шторка для веб-камеры, которая активируется по нажатию F9. Ноутбуки Lenovo Thinkpad всегда были любимы среди бизнесменов и программистов за свою надежность.

Lenovo ThinkBook 14s Yoga

Еще один представитель компании Lenovo – ноутбук 14s Yoga. Это тоже достаточно старая серия, которой уже более десяти лет. Ноутбуки этой линейки умеют раскрываться на 360 градусов и превращаться в полноценный планшет на «винде», что многим так необходимо. В раскрытом состоянии клавиатура отключается, а работать можно с помощью стилуса или просто пальцами, если вам так удобно.

Lenovo

У него не очень крутые характеристики: процессор Core i7 двенадцатого поколения из линейки с пониженным потреблением энергии и интегрированная видеокарта Intel Iris XE. Объем оперативной памяти – 16 ГБ, а постоянной – 512. Серьезные задачи на нем запустить не получится, но это очень стильный гаджет, который можно использовать согласно ситуации. К тому же его можно носить с собой целый день, так как вес равен всего 1,5 кг. Это хорошая альтернатива MacBook Air, если нужен компактный и интересный ноутбук.

HP Elite Dragonfly G3

Но если вы хотите ноутбук весом менее одного килограмма, стоит присмотреться к HP Elite Dragonfly G3, вес которого - 0,99 кг. Это современный ноут с экраном диагональю 13,5 дюйма с разрешением 3000 х 2000, что дает уникальное соотношение сторон 3:2. Это удобно при работе в интернете или с текстами: нужно меньше скролить колесиком мышки.

HP

Матрица - IPS, есть сенсорный слой, если вы любите тыкать в экран пальцами, хорошая яркость 400 нит и цветовой охват 100% sRGB. Процессор - Intel Core i7-1255U с десятью ядрами, так что производительности будет достаточно для большинства задач. Все остальное как у других: 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ постоянной, сканер отпечатков пальцев и встроенная видеокарта. Время автономной работы составляет около 10 часов под легкой нагрузкой.

Dell Latitude 9430

Компания Dell – еще один игрок на рынке всякого разного корпоративного добра. Она одной из первых стала выпускать мониторы, которые хотели себе все дизайнеры и видеомейкеры. Так вот, с ноутбуками у нее тоже все неплохо и нам понравилась модель Latitude 9430, которая относится к сегменту 2-in-1, так как умеет превращаться в планшет, раскрываясь на 360 градусов. Диагональ экрана - 14 дюймов, а вес при этом составляет лишь 1,5 килограмма, так что модель вполне транспортабельная на каждый день.

Dell

Процессор Intel Core i7-1265U из энергоэффективной линейки позволяет устройству работать около 12 часов, то есть хватит на весь рабочий день, если не запускать ресурсоемкие приложения. Есть камера с распознаванием лица пользователя и многочисленные программные решения для корпоративной безопасности, вроде шифратора дисков, блокировки BIOS, ограничения контроля и так далее по списку. Но самое интересное – это наличие разъема для сим-карты формата NanoSim, что позволяет выходить в интернет даже без постоянного подключения. Главное, чтобы сотовая сеть ловилась.

Acer Swift 5

Ну и заключительный шестой ноутбук нашей подборки - Acer Swift 5. Компания Acer никогда не позиционировала себя, как компания с множеством корпоративных решений, но и такие тоже имеются. Ноутбук отличаются стильной внешностью с черными и золотыми оттенками, что уже выделяет его на фоне других.

Acer

Поверхность анодирована и защищена от коррозии, а также выполнена с расчетом на долговечность, как сообщает сам производитель. Для этого ноута была разработана новая система охлаждения TwinAir, которая отличается двумя медными трубками, большим количеством ребер и тихими вентиляторами. Процессор Intel Core i7-1265U обладает достаточной производительностью, и как вы могли заметить, является неким стандартом в индустрии для ноутбуков такого класса.

Заключение