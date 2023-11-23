Найден храм, в котором Александра Македонского провозгласили богом

Археологическая экспедиция Британского музея, проводившая раскопки в древнем городе Гирсу на территории Ирака, раскопала остатки шумерского храма. Однако найденные в руинах артефакты указывают на то, что этот храм был перестроен в греческое святилище и сыграл важную роль в конце жизни Александра Македонского.

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Об открытии рассказывает Аncient Origins. Издание отмечает, что в самом конце своей жизни Александр Македонский посвятил богам греческий храм. Это был один из последних его поступков. Одновременно была проведена церемония, подтвердившая божественный статус самого Александра. Однако до последнего времени не было известно, где это произошло.

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И вот теперь археологи из Британского музея нашли подходящий под древние описания храм на территории Ирака. Он был раскопан на территории древнего города Гирсу. О его существовании, впрочем, известно еще с XIX века, когда прошли первые раскопки. Тогда археологи обнаружили глиняную табличку с загадочной надписью, исполненной на греческом и арамейском языках. Текст перевели так: "Даритель двух братьев".

Последующие исследования показали, что найденный храм был построен более 4000 лет назад шумерами. Однако он был заброшен около 1750 года до нашей эры, то есть более чем за тысячу лет до рождения Александра Македонского. Удивительно, но в этом году археологи раскопали в руинах храма артефакты времен Александра Великого, в том числе многочисленные подношения богам, включая вотивные статуэтки воинов, оставленные, вероятно, в ознаменование очередной победы македонского войска.

Также была найдена серебряная драхма - монета, отчеканенная войсками Александра в 330-х годах до нашей эры. Словом, все найденные артефакты по своему возрасту соответствуют времени жизни Александра Македонского. Более того, они совпадают с периодом, начавшимся сразу после его победы над персами.

"Это действительно потрясающе, - говорит археолог Британского музея доктор Себастьян Рей. - Наши открытия относят более поздний храм к периоду жизни Александра. Мы нашли подношения, включая те их виды, которые приносили в дар богам после битвы. Есть вероятность, хотя мы никогда не узнаем об этом наверняка, что Александр Македонский мог прийти сюда незадолго до своей смерти".

По словам археолога, находки во многом подтверждают ранее выдвинутую гипотезу о том, что греки знали о священном месте. Поэтому они основали свой собственный храм на месте шумерского храма, заброшенного более чем за тысячелетие до их появления в этом регионе. Известно, что греки в целом возвели много религиозных сооружений в память о победах своего царя, умершего в возрасте 32 лет.